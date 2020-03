Mortal Kombat 11: Todd McFarlane veröffentlicht neuen Spawn Teaser

Comiczeichner Todd McFarlane hat kürzlich einen neuen Teaser für Spawn veröffentlicht – der nächste DLC-Kämpfer in Mortal Kombat 11.

Falls ihr Mortal Kombat 11 zockt, dann freut ihr euch mit Sicherheit schon auf den Release des DLC-Kämpfers Spawn. Und da wir bald erste Spielszenen mit dem Comichelden zu sehen bekommen, hat Todd McFarlane einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht.

Der Schöpfer von Spawn hat auf Twitter einen kurzen Clip veröffentlicht, der auf den neuen Gameplay-Trailer aufmerksam gemacht, der diesen Sonntag veröffentlicht wird und der Spawn erstmals in Aktion zeigt.

Leider wird im Trailer nichts Besonderes gezeigt, aber dafür bekommen wir einen weiteren Blick auf den DLC-Kämpfer, einschließlich seiner grün leuchtenden Augen.

Die Enthüllung wird übrigens am kommenden Sonntag stattfinden – während des Events Final Kombat.

Hier der Teaser:

Folks! I’ll be at @MortalKombat FINAL KOMBAT in Chicago THIS Sunday to reveal Spawn’s game play and OFFICIAL trailer! If you can’t be there in PERSON, you can catch all the excitement on my social channels. Hope to see YOU there (or here). #mk11 #spawn pic.twitter.com/1pkU6G7NKG