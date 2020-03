My Hero One’s Justice 2 ist ab sofort erhältlich (Trailer)

Bandai Namco Entertainment hat verkündet, dass das Kampfspiel My Hero One’s Justice 2 ab sofort erhältlich ist und im selben Zug wurde der Launch-Trailer veröffentlicht.

Falls ihr auf den Release des Spiels My Hero One’s Justice 2 wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Das Spiel ist ab sofort für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

In diesem Titel könnt ihr die Geschichte des Anime nachspielen. Er schließt direkt an das Ende von My Hero One’s Justice an und zeigt, was mit Deku und seiner Klasse von der U.A. High School passiert.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Basierend auf der erfolgreichen Lizenz My Hero Academia, wird das Spiel den aktuellen Story-Arc behandeln. Fans können sich somit darauf freuen, die neuen Charaktere wie z.B. Mirio Togata, Sir Nighteye oder Kai Chisaki zu spielen. SpielerInnen haben im Story-Modus die Möglichkeit beide Seiten der Gerechtigkeit zu entdecken, indem sie entweder als Held oder Bösewicht die Geschichte erleben. Mit dem Missions-Modus werden zusätzliche Inhalte hinzugefügt, so können SpielerInnen ihre Lieblingscharaktere rekrutieren und ihre eigene Legende schreiben.”

Hier der Launch-Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von My Hero One’s Justice 2.

Das denken wir:

Wer auf Kampfspiele steht, der sollte dieses Spiel auf jeden Fall ausprobieren. Die Kämpfe sind abwechslungsreich und ziemlich abgefahren inszeniert.