Need for Speed Heat: Das erwartet euch im neuen Update

Electronic Arts kündigte kürzlich das nächste Update für das Rennspiel Need for Speed Heat an, das neue Autos ins Spiel bringt.

Falls ihr mal wieder Lust habt, in Need for Speed Heat eine Runde in einem neuen Traumwagen zu drehen, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Das neue Update bringt einen Aston Martin und einen McLaren ins Spiel.

Hier alle wichtigen Daten dazu:

Schwarzmarkt-Car-Pack 1



Kostenlos – Aston Martin DB11 Volante (2018) Wagenbezogene Story mit Voice-Over 6 Herausforderungsreihen (3-5 Stunden Spielzeit) mit einer Mischung aus bekannten Inhalten (Aktivitäten) und exklusiven, neuen Events Charakter-Outfits Tuningelemente Individualisierungen



Kostenpflichtig – McLaren F1 (1993) Wagenbezogene Story mit Voice-Over 6 Herausforderungsreihen (3-5 Stunden Spielzeit) mit einer Mischung aus bekannten Inhalten (Aktivitäten) und exklusiven, neuen Events Charakter-Outfits Tuningelemente Individualisierungen



Zum Update heißt es: “Die Spieler werden im Rahmen der Schwarzmarktlieferungen Raziel kennenlernen – einen Underground-Autohändler, der zwei Arten von Wagen importiert: kostenlos erhältliche Varianten bereits vorhandener Autos sowie neue Modelle, die mit Echtgeld gekauft werden können. Um diese Importwagen zu fahren, müssen die Spieler sie bei einem Frachtcontainer in Port Murphy abholen. Sie starten dadurch eine kleine Geschichte rund um den jeweiligen Wagen, in deren Verlauf Raziel sie um einige Gefallen bitten wird. Schließen die Spieler diese Herausforderungen ab, erhalten sie Belohnungen wie Optiktuning-Teile für ihren neuen Wagen, Charakter-Outfits und zum Wagenthema passende Effekte. Im Laufe der Ereignisse werden die Spieler außerdem neue Events entdecken, die nach Abschluss der Schwarzmarkt-Herausforderung wiederholt werden können.”

Das denken wir:

Die beiden neuen Autos sind auf jeden Fall ziemlich cool. Hoffentlich hält der Support für das Spiel noch eine Weile an.