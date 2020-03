New World: Neues Entwicklertagebuch dreht sich um die Kämpfe im Spiel

in

Amazon Games haben eine weiteres Entwicklertagebuch zm kommenden MMO New World veröffentlicht.

Bis zum Release des MMOs New World von Amazon Games müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, aber dafür versorgen uns die Entwickler immer wieder mit neuen Spielszenen. So wurde kürzlich ein neues Entwicklertagebuch mit dem Titel “Call to Arms” veröffentlicht.

Im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, wird unter anderem das Kampfsystem vorgestellt, das mehr an ein Action-RPG erinnert als an ein MMO. Es geht also nicht nur um Items und Stats, sondern auch um Taktik und Positionierung.

Abgesehen davon wird auch das Waffensystem vorgestellt. Dieses umfasst einen Fähigkeitenbaum für jede verfügbare Waffenart. Je häufiger man die jeweilige Waffenart benutzt, desteo schneller levelt man damit auf und kann gewonnene Fähigkeitspunkte in den jeweiligen Baum investieren.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Offiziell heißt es zum Spiel: “Das Schicksal hat dich auf die Ewige Insel Aeternum geführt. Bekämpfe die brutalen Legionen der Verderbten und setze dich gegen andere Spieler in diesem Land voller Gefahren und Gelegenheiten durch. Das Land ist fest entschlossen, dich zu vernichten. Was wirst du tun, um zu überleben? Gehe allein auf deine Heldenreise oder schließe dich mit anderen zusammen, baue Festungen und kämpfe um dein Leben.”

“Unter den atemberaubenden Landschaften von Aeternum liegt die Saat eines uralten Bösen, das sämtliche Spuren der Menschheit für immer von dem Land tilgen will. Krieger früherer Zeiten, unglücksselige Abenteuer und selbst Wesen aus den Legenden waren gegen diese Verderbtheit machtlos. Sie muss gestoppt werden.”

New World soll im Mai 2020 erscheinen. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Spioelszenen sehen sehr vielversprechend aus. Vor allem die actionreichen Kämpfe machen Laune. Wer auf MMOs steht, der sollte sich das Spiel schon mal vormerken.