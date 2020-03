Nintendo und Lego verbünden sich für Lego Super Mario

in

Nintendo und Lego arbeiten zusammen, um eine neue Linie von Lego-Spielzeugen zu entwickeln, die auf dem Super Mario-Franchise basiert.

Fans von Super Mario aufgepasst: Nintendo veröffentlichte kürzlich einen Teaser, in dem eine Zusammenarbeit mit Lego angekündigt wurde. Nintendo of America dazu: “Es wird etwas Spaßiges gebaut!”

Im Teaser bekommen wir einen animierten Fragezeichenblock auf der Brust von Super Mario zu sehen. Hier der Teaser:

Die Lego-Gruppe veröffentlichte einen ähnlichen Tweet in dem es heißt: “Bleib dran …” Das Video dazu erlaubt einen etwas besseren Blick auf Mario. Hier der Tweet:

Uns erwartet also eine weitere Videospiel-Kooperation von Lego. Der Spielzeughersteller arbeitete bereits mit Blizzard Entertainment an einer Reihe lizenzierter Overwatch Lego-Sets und mit Mojang und Microsoft an einer Minecraft-Linie.

Sollte es weitere Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon gespannt, wie die kkoop aussieht. Nintendo und Lego werden aber mit Sicherheit bald mehr verraten.

