Nvidia entfernt The Long Dark von GeForce Now – die Entwickler wurden nicht um Erlaubnis gebeten

Falls ihr euch darüber wundert, dass man das Survival-Adventure The Long Dark nicht mehr über den Nvidia-Dienst GeForce Now spielen kann: Das liegt daran, dass die Entwickler des Spiels nicht um Erlaubnis gebeten wurden.

Im Tweet von Game Director Raphael van Lierop heißt es: “Entschuldigung an diejenigen, die enttäuscht sind, weil sie The Long Dark nicht mehr auf GeForce Now spielen können. Nvidia hat nicht um unsere Erlaubnis gebeten, das Spiel auf die Plattform zu stellen, deshalb haben wir sie gebeten, es zu entfernen. Bitte richtet eure Beschwerden an sie und nicht an uns. Entwickler sollten kontrollieren, wo ihre Spiele angeboten werden.”

Hier der Tweet dazu:

Sorry to those who are disappointed you can no longer play #thelongdark on GeForce Now. Nvidia didn’t ask for our permission to put the game on the platform so we asked them to remove it. Please take your complaints to them, not us. Devs should control where their games exist.