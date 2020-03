Outriders: Neuer Trailer präsentiert die Spielwelt

in

Square Enix hat kürzlich ein neues Video zum RPG-Koop-Shooter Outriders veröffentlicht, das die abwechslungsreiche Spielwelt zeigt.

Im Rahmen der PAX East 2020 hat Squre Enix einen Trailer veröffentlicht, der neue Szenen aus dem kommenden Third-Person-Shooter Outriders zeigt. Diesmal bekommen wir aber keine normalen Spielszenen zu sehen, sondern die verschiedenen Bereiche der Spielwelt.

Und wenn ihr mich fragt, kommt dieser Clip gerade richtig, da man in den bisherigen Spielszenen meistens nur dieselben Bereiche zu sehen bekommen hat.

Insofern bin ich ganz froh darüber, jetzt gezeigt zu bekommen, dass die Spielwelt doch abwechslungsreicher gestaltet ist, als ich bisher gedacht habe. Von mystischen Wäldern, über verschneite Berglandschaften, bis hin zu bedrohlichen Wüsten ist alles dabei.

Hier der neue Trailer:

Das Spiel wird von Square Enix veröffentlicht und von People Can Fly entwickelt. Unter anderem sind die Entwickler für ihre Arbeit an der Gears of War-Reihe sowie dem Shooter Bulletstorm bekannt.

Outriders ist ein RPG-Koop-Shooter für 1-3 Spieler, der in einem dunklen Science-Fiction-Universum spielt. Offiziell heißt es zum Spiel: “Outriders ist ein Koop-RPG-Shooter für 1-3 Spieler, der in einem originellen, düsteren und verzweifelten Sci-Fi-Universum spielt.

Die Menschheit verblutet in den Schützengräben von Enoch und du erstellst deinen eigenen Outrider, um dich auf eine Reise über den feindseligen Planeten zu begeben.



Die reichhaltige Erzählung umfasst eine vielfältige Welt, wenn du die Slums und Baracken der ersten Stadt hinter dir lässt und auf der Jagd nach einem geheimnisvollen Signal durch Wälder, Berge und Wüsten reist.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch Mehr News, Infos und Videos zu Outriders haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Mit Outriders erwartet uns ein sehr vielversprechender Shooter. Wer auf Koop-Action steht, der sollte sich das Spiel schon mal vormerken.