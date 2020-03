PlayStation Plus: Die kostenlosen Spiele im April wurden geleakt

Kürzlich wurden die kostenlosen PlayStation Plus-Spiele für die PlayStation 4 im April geleakt.

Die kostenlosen PlayStation Plus-Spiele im April wurden offenbar vor ihrer offiziellen Ankündigung geleakt. Der Leak stammt von PlayStation Access, einem offizieller PlayStation-Kanal.

Die kommenden PlayStation Plus-Spiele waren in einem Video zu sehen, das mittlerweile auf privat gestellt wurde, da es offensichtlich noch nicht hätte veröffentlicht werden sollen.

Aber natürlich wurde das Video bereits von ein paar Fans gesehen, die Screenshots zu den relevanten Informationen erstellt haben. Die kostenlosen Spiele sind: Uncharted 4 and Dirt Rally 2.0.

Uncharted 4 and Dirt Rally 2.0 are the free PS+ games in Aprilhttps://t.co/QtT4E34ky5 pic.twitter.com/8VrJrNV3Lj — Nibel (@Nibellion) March 24, 2020

Eine offizielle Ankündigung zu den kostenlosen PlayStation Plus-Spielen im April gibt es wie gesagt noch nicht. Diese sollte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen, da der Leak nun draußen ist.

Übrigens: Die kostenlosen Spiele in diesem Monat können sich auch sehen lassen. Aktuell könnt ihr euch Shadow of the Colossus und Sonic Forces holen. Beide Titel sind bis zum 6. April verfügbar.

Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “PlayStation Plus” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Mit Uncharted 4 and Dirt Rally 2.0 erwarten euch zwei tolle Spiele, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.