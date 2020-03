Quantum Error: Neues Weltraum-Horrorspiel für PS4 und PS5 angekündigt

in

Entwickler TeamKill Media kündigte das Weltraum-Horrorspiel Quantum Error für PS4 und PS5 an.

Fans von düsterem Weltraum-Horror aufgepasst: Das Studio TeamKill Media hat mit Quantum Error einen Ego-Shooter angekündigt, der euch gefallen könnte. Das Spiel wird als “kosmischer Horror-Shooter aus der First Person-Ansicht” beschrieben.

Viel mehr ist über den Titel noch nicht bekannt, aber zumindest wurde ein erster Teaser-Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet. In diesem Clip bekommen wir einen ersten Eindruck vom Spiel, in dem man in einer düsteren Raumstation gegen Zombies kämpfen muss.

Hier der Trailer:

Einen Release-Termin gibt es übrigens noch nicht. Bisher wurde nur verraten, dass das Spiel für die PS4 und die Next-Gen-Konsole PS5 erscheinen soll.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Entwicklers.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Horror” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Noch lässt sich nicht wirklich viel über das Spiel sagen, aber wir freuen uns schon darauf, mehr aus dem Spiel zu sehen.