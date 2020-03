Resident Evil 3: Die Demo erscheint in wenigen Tagen

Capcom kündigte kürzlich an, dass die Demo zu Resident Evil 3 in wenigen Tagen erscheint.

Bis zum Release von Resident Evil 3 müssen wir uns noch etwas gedulden, aber jetzt wissen wir, dass wir das Survival-Horror-Spiel noch vor dem offiziellen Release spielen dürfen.

Und zwar kündigte Capcom offiziell eine Demo an, die am 19. März 2020 für PlayStation 4 (PlayStation Plus benötigt), Xbox One und PC über Steam erscheint. Mit dieser Ankündigung wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Offiziell heißt es zur Ankündigung: “Als ob Jills Kampf gegen Nemesis nicht anstrengend genug wäre, lädt Capcom Spielende ein, ihre Grenzen mit einer herausfordernden Mr. Charlie-Schnitzeljagd innerhalb der Raccoon-City-Demo zu testen. Kannst du sie alle finden und zerstören, während Nemesis dir auf den Fersen ist? Ein Bildschirmzähler hilft, den Überblick über gefundene Statuen zu behalten, und eine endgültige Zahl wird nach Abschluss der Demo gezeigt.“

Abgesehen davon wurde für den 27. März 2020 eine Open Beta zu Resident Evil Resistance angekündigt. Dazu heißt es: “Spielende können in die Rolle von Mastermind Daniel Fabron schlüpfen und die Überlebenden daran hindern zu entkommen oder als Teil der Gruppe der Überlebenden zusammenarbeiten, um dem Bösewicht zu entkommen.”

Hier der Trailer zur Demo:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Resident Evil 3.

Weitere News, infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Zum Glück müssen wir nicht mehr lange auf die Demo und das finale Spiel warten. Hier erwartet uns ein tolles Spiel, das sich kein Survival-Horror-Fan entgehene lassen sollte.