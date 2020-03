Resident Evil 3: Hier sind 26 Minuten aus dem Remake

in

In einem neuen Video zum Remake von Resident Evil 3 bekommen wir ganz 26 Minuten aus dem Spiel zu sehen.

Ein paar Wochen müssen wir uns noch gedulden, dann steht das Remake von Resident Evil 3 endlich in den Händlerregalen. Und wer vor Release noch mehr Szenen aus dem Spiel sehen möchte, der sollte sich nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen.

In diesem Video bekommen wir 26 Minuten aus dem Spiel zu sehen, in denen uns Kat, Community Managerin bei Capcom, zeigt, was das Spiel zu bieten hat. Beispielsweise bekommen wir zu sehen, dass wir Zombies nun mabschütteln können, wenn sie nach uns greifen.

Abgesehen davon wird auch die neue Ausweichmechanik gezeigt, die es uns ermöglicht, auf die Seite zu rollen, wenn ein Zombie versucht, sich auf uns zu stürzen.

Hier die neuen Spielszenen:

Was haltet ihr von den neuen Spielszenen. Das Remake sieht ziemlich gut aus, oder?

In Resident Evil 3 übernehmt ihr die Rolle von Jill Valentine ûst eine der letzten Überlebenden in Racoon City, der Stadt, in der Umbrella Experimente durchführt. Um Jill aufzuhalten, schickt Umbrella ihre Geheimwaffe los: Nemesis. Euer Ziel: Ihr müsst das Zombie-Chaos überleben.

Das Spiel enthält übrigens auch Resident Evil Resistance, ein neues 1-gg-4-Online-Multiplayer-Spiel im Resident-Evil-Universum, in dem sich vier Überlebende einem unheimlichen Mastermind stellen müssen.

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach. Hier erwaqrtet uns ein tolles Remake, das nicht nur Fans des Klassikers gefallen wird.