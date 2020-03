Resident Evil 3: Neues Video fasst die wichtigsten Ereignisse zusammen

in

Capcom hat ein neues Video zu Resident Evil 3 veröffentlicht, das die wichtigsten Ereignisse der Survival-Horror-Reihe zusammenfasst.

Falls ihr euch auf den Release von Resident Evil 3 vorbereiten wollt, solltet ihr euch nachfolgendes Video mit dem Titel “Raccoon City Incident Report” .nicht entgehen lassen.

Das Video fasst alle Ereignisse zusammen, die schließlich zu Resident Evil 3 geführt haben. Diese Ereignisse stammen aus den vorherigen Titeln der Serie wie Resident Evil 0, Resident Evil und Resident Evil 2.

Dementsprechend enthält das Video Spoiler. Wer diese vermeiden möchte, der sollte den Clip überspringen, aber wer sein Resi-Wissen etwas auffrischen möchte, der ist hier genau richtig.

In Resident Evil 3 übernehmt ihr die Rolle von Jill Valentine – eine der letzten Überlebenden in Racoon City, der Stadt, in der Umbrella Experimente durchführt. Um Jill aufzuhalten, schickt Umbrella ihre Geheimwaffe los: Nemesis. Euer Ziel: Ihr müsst das Zombie-Chaos überleben.

Das Spiel enthält übrigens auch Resident Evil Resistance, ein neues 1-gegen-4-Online-Multiplayer-Spiel im Resident-Evil-Universum, in dem sich vier Überlebende einem unheimlichen Mastermind stellen müssen.

Das denken wir:

Hier erwartet uns erneut ein tolles Remake, das nicht nur Fans von Resident Evil gefallen wird. Wer auf Survival-Horror steht, sollte sich dieses Spiel unbedingt holen.