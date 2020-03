Resident Evil 8: Neue Details geleakt

Ein Leaker veröffentlichte kürzlich neue Infos zum kommenden Survival-Horror-Spiel Resident Evil 8.

Obwohl immer wieder Leaks zu Resident Evil 8 auftauchen, hat Capcom das Spiel bisher noch nicht offiziell angekündigt. Kürzlich bin ich jedoch auf einen weiteren Leak gestoßen, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Die Infos stammen von “Aesthetic Gamer”, einer wichtigen Quellen, wenn es um Insider-Informationen zu Resident Evil-Spielen geht. Laut des Insiders “wird das nächste Jahr eine ziemlich verrückte Zeit, um ein Resident Evil-Fan zu sein”, was darauf hindeutet, dass Capcom zumindest einige Resident Evil-Überraschungen geplant hat.

Der Leaker hat vor einiger Zeit verkündet, dass Resident Evil 8 nicht im nächsten Jahr erscheinen wird – und auch kein neues Remake. Mit anderen Worten: Wir haben keine Ahnung, was uns 2021 in Sachen Resident Evil erwartet, aber es wird anscheinend spannend.

Aber zurück zu Resident Evil 8: Verschiedene Quellen behaupten mittlerweile, dass man das Spiel wie Resident Evil 7, also aus der Ego-Perspektive, spielen wird. Das führte zu Vermutungen, dass das Spiel exklusiv für VR erscheinen könnte. “Aesthetic Gamer” erklärte jedoch, dass das nicht der Fall ist.

Hier der Tweet dazu:

RE8 will not be VR exclusive.