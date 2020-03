Seht euch hier 3 neue Videos mit großartigen Spielszenen aus Half-Life: Alyx an

in

Valve hat kürzlich drei neue Gameplay-Trailer zum kommenden VR-Shooter Half-Life: Alyx veröffentlicht, in denen wir zehn Minuten aus dem Spiel zu sehen bekommen.

Falls ihr nicht genug von Half-Life: Alyx bekommen könnt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Valve zeigt in drei neuen Gameplay-Trailern zahlreiche neue Spielszenen aus dem VR-Shooter.

Unter anderem bekommen wir zu sehen, wie abwechslungsreich das Gameplay ist. In einem Video liefert sich Alyx ein intensives Feuergefecht mit Combine-Soldaten, während sie sich in einem anderen Video schleichend von nach B bewegt – beides funktioniert anscheinend sehr gut. Aber überzeugt euch am besten selbst. Die Clips findet ihr weiter unten.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Alyx Vance, die einzige Hoffnung für das Überleben der Menschheit. Seit dem Black-Mesa-Vorfall hat die Combine ihre Vorherrschaft über den Planeten weiter ausgebaut und pfercht die übriggebliebene Bevölkerung in Städte ein. Unter ihnen befinden sich zwei der größten Wissenschaftler der Erde: Ihr Vater, Dr. Eli Vance und Alyx.

“Als Gründer des aufkeimenden Widerstands haben Sie Ihre wissenschaftlichen Aktivitäten heimlich fortgeführt – wichtige Forschungen und die Herstellung wertvoller Werkzeuge für die wenigen Menschen, die es wagen, sich der Combine zu widersetzen.

Mit jedem Tag, der vergeht, lernen Sie mehr über Ihren Feind und seine Schwächen”, heißt es offiziell zum Spiel.

Und was sagt ihr zu den neuen Spielszenen? Sieht ziemlich cool aus, oder?

Half-Life: Alyx erscheint am 23. März über Steam für den PC. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Mit Half-Life: Alyx erwartet uns voraussichtlich eines der besten VR-Spiele seit Jahren. Falls man ein VR-Headset besitzt, sollte man sich diesen Titel nicht entgehen lassen.