SiN: 3D Realms, Slipgate Ironworks und Nightdive arbeiten an einem Remake

Kürzlich wurde angekündigt, dass sich ein Remake des Shooter-Klassikers SiN in der Mache befindet.

Erinnert ihr euch noch an den Shooter-Klassiker SiN aus dem Jahr 1998? Frederik Schreiber, VP von 3D Realms, hat verkündet, dass 3D Realms, Slipgate Iron und Nightdive an einem Remake arbeiten.

Leider gibt es keine weiteren Infos dazu. Hier der Tweet:

Oh did I mention that we’re doing a proper Sin Remake with Nightdive? In case you missed it @pripyatbeast spilled the beans a few days ago! @3DRealms / @NightdiveStudio / @SlipgateIron pic.twitter.com/uRO2xKMNln

Schreiber enthüllte zwar keine Details, aber vor einiger Zeit veröffentlichte er einen Screenshot der eingestellten SiN-Fortsetzung. SiN 2 befand sich 2003 in der Entwicklung, wurde aber nie veröffentlicht.

Hier der Tweet dazu:

Today we showed off a bunch of prototypes from @SlipgateIron from the past few years (And one really old one from Ritual!) Motherflakker (“Ion Fury 2001”), Techno Cop, Rad Rodgers 2, Bombshell (“Time to Kill”) and SiN 2 (2003)



Watch the full segment here! https://t.co/XRHhEZpjEH pic.twitter.com/PveElB5sGl