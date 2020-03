Sony stellt morgen die PlayStation 5 vor

Sony kündigte kürzlich an, dass die Next-Gen-Konsole PlayStation 5 am 18. März vorgestellt wird.

Die PlayStation 5 kommt zwar erst Ende des Jahres auf den Markt, aber schon morgen will Sony die Next-Gen-Konsole vorstellen. Genauer gesagt wird Mark Cerny, Lead System Architect der PS5, einen tiefen Einblick in die Systemarchitektur der Konsole geben und erklären, “wie sie die Zukunft von Spielen gestalten wird”.

Mit anderen Worten: Wir werden einiges über die Leistung der Konsole erfahren und womöglich werden auch ein paar neue Features der PS5 vorgestellt. Der Stream wird morgen auf dem offiziellen PlayStation Blog übertragen.

Hier der offizielle Tweet dazu:

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE