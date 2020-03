Star Wars Project Maverick im europäischen PSN aufgetaucht

Im europäischen PSN ist kürzlich ein Titel namens Star Wars Project Maverick aufgetaucht.

Heute habe ich mal wieder etwas für Fans von “Star Wars”. Und zwar ist im europäischen PlayStation Store der Titel Star Wars Project Maverick aufgetaucht.

Leider wissen wir bis auf den Titel und dem dazugehörigen Bild nichts über das Spiel. Mit anderen Worten: Hier könnte es sich um einen Platzhalternamen handeln oder um ein exklusives VR-Spiel oder auch um etwas ganz anderes.

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1