The Witcher 3: Diese Mod verbessert die Bewegungen von Geralt

in

Der Modder “ArmadilloMan” veröffentlichte kürzlich eine neue Version einer Modifikation für The Witcher 3, die die Bewegungen von Geralt verbessert.

The Witcher 3 ist ein grandioses Rollenspiel, das hindert die Fangemeinde aber nicht daran, das Spiel noch besser zu machen. Beispielsweise was die Bewegungen des Hexers Geralt angeht.

Wer The Witcher 3 gespielt hat oder spielt, der weiß, dass die Bewegungsreaktionen von Geralt nicht gerade von der besten Sorte sind. Und hier kommt die Mod “BetterMovement” ins Spiel.

Diese Mod sorgt dafür, dass die Bewegungen von Geralt etwas responsiver sind. Dafür stehen vier Voreinstellungen zur Wahl: Vanilla, schnell, schneller und am schnellsten.

Cool: Man kann jeden Aspekt auch einzeln ändern oder den Echtzeitmodus aktivieren, wodurch sich Geralt bewegt, als wäre er aus DOOM.

Herunterladen könnt ihr euch die Mod über diesen Link.

Noch mehr News, Infos und Videos zu The Witcher 3 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Es ist wirklich cool, wie die Modding Community The Witcher 3 immer weiter verbessert. Wir sind schon gespannt, was da noch so kommt.