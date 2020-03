Valorant (Projekt A): Erste Screenshots aus dem Ego-Shooter von Riot geleakt

Anscheinend hat IGN die ersten Screenshots aus dem kommenden Ego-Shooter Projekt A von Riot Games veröffentlicht.

Bereits vor einiger Zeit kündigte League of Legends-Entwickler Riot Games den Ego-Shooter Valorant (Projekt A) an. Jetzt sind die ersten Screenshots aufgetaucht, die zwar etwas niedrig aufgelöst sind, aber trotzdem einen ersten Eindruck vom Spiel geben. Man sollte aber nicht vergessen, dass sich das Spiel in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

Bei Valorant handelt es sich um einen Ego-Shooter, der in der Zukunft spielt und in dem man in die Rolle verschiedener Charaktere schlüpfen kann. Wie in Overwatch hat jeder der Charaktere seine eigenen Fähigkeiten.

Riot Games verspricht, Projekt A genau wie LoL zu unterstützen. Abgesehen davon erwartet dürfen wir uns anscheinend auf einen großartigen Netcode freuen. Hier die Screenshots:

Und was sagt ihr zu den Screenshots? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Riot Games.

Übrigens arbeitet Riot auch an einem Kampfspiel. Mehr Infos dazu haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die ersten Screenshots sehen ganz interessant aus, aber wirklich viel lässt sich über das Spiel noch nicht sagen. Wir sind aber schon gespannt auf die ersten richtigen Spielszenen.

Quelle: dsogaming.com