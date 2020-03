Wolcen: Diese Kamera-Mod lässt euch ganz nah ranzoomen

in

Kürzlich wurde eine neue Kamera-Modifikation für das Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem veröffentlicht, die euch ganz nah ranzoomen lässt.

Heute habe ich eine interessante Mod für alle Fans des Action-RPGs Wolcen: die Mod “Get Close”. Wie der Name bereits vermuten lässt, ermöglicht es diese Mod ganz nahe an euren Charakter zu zoomen.

Wenn ihr eure epischen Gegenstände also mal ganz genau unter die Lupe nehmen wollt, solltet ihr die Mod ausprobieren. Das Bild über diesen Zeilen zeigt, wie nah ihr durch “Get Close” heranzoomen könnt.

Über diesen Link könnt ihr die Mod herunterladen.

Übrigens ging kürzlich der Patch 1.0.4.0 online, der einige schwerwiegende Probleme im Spiel behebt. Beispielsweise wurde der Bug beseitigt, durch den man im Mehrspielermodus nicht auf “Spielen” klicken konnte.

Abgesehen davon wurde ein weiterer Bug behoben, der es ermöglichte, mehr passive Fähigkeitsknoten zu aktivieren, als es die Gesamtpunke zuließen. Das Duplizieren von Gegenständen durch einen Bug ist nun auch nicht mehr möglich.

Die kompletten Patchnotes findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Hoffentlich sind die größten Probleme des Spiels nun Geschichte. Und wir sind schon sehr gespannt, was da in Sachen Mods noch so kommt.