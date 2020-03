World War Z: Crossplay zwischen PS4 und Xbox One kommt heute ins Spiel

Focus Home Interactive und Saber Interactive ermöglichen ab heute Crossplay im Koop-Shooter World War Z.

Zockt ihr noch fleißig den Koop-Zombie-Shooter World War Z? Wenn ja, dann wird es euch sicher freuen, dass es demnächst ein kostenloses Update für diesen Titel gibt, das Crossplay zwischen PS4 und Xbox One ins Spiel bringt.

Seit September 2019 versprechen die Entwickler, dass vor dem Ende des ersten Quartals 2020 Crossplay für Xbox One und PS4 ins Spiel kommt. Über Twitter wurde nun kürzlich angekündigt, dass das Crossplay-Update am 23. März 2020, also heute, veröffentlicht wird.

Hier der Tweet:

Will you be able to carry the virus sample to the end of the mission? The longer it’s held, the more harmful its effects on the carrier become! Find them on every map or loot one from a Bomber zombie.



The Crossplay Update arrives March 23! pic.twitter.com/FOcfS1shcm