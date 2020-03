Xenoblade Chronicles: Definitive Edition erscheint am 29. Mai für die Switch

in

Nintendo hat kürzlich den Release-Termin der Xenoblade Chronicles: Definitive Edition verraten.

In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte rund um den Release-Termin der Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Jetzt hat Nintendo verraten, wann das Spiel für die Switch erscheint. Demnach soll der Titel ab dem 29. Mai verfügbar sein.

Der Release wurde im Rahmen der Nintendo Direct Mini vorgestellt. Unter anderem wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Switch-Version des Spiels in Aktion zeigt:

Offiziell heißt es zum Titel: “Das ursprünglich für Wii erschienene Xenoblade Chronicles, in dem der Abenteurer Shulk erstmals aufgetreten ist, erscheint auf Nintendo Switch mit einem neuen Epilog: Xenoblade Chronicles: Die verbundene Zukunft. Diese Version des Rollenspiels sieht besser aus und spielt sich flüssiger denn je. Das Kampfmenü und die Menübildschirme sind leichter zu lesen und zu bedienen. Einige Musikstücke wurden überarbeitet oder neu abgemischt. Mit Xenoblade Chronicles: Definitive Edition erwartet die SpielerInnen ab 29. Mai ein beeindruckendes Spielerlebnis. Am selben Tag erscheint zudem die Collector’s Edition von Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Es enthält ein 250-seitiges Artbook mit tollen Landschaftsbildern, ein SteelBook, eine Schallplatte mit Cover im Monado-Design sowie ein Poster. VorbestellerInnen können das Spiel ab heute im Nintendo eShop vorab herunterladen, um zur Veröffentlichung sofort ins Abenteuer zu starten. Außerdem erhalten sie Goldpunkte in Höhe von fünf Prozent des Kaufpreises.”

Hier noch ein Bild der Collector’s Edition:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Produktseite des Spiels.

