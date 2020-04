88-jähriger Animal Crossing-Fan packt New Horizons im Video aus

In einem neuen Video packt der 88-jähriger Animal Crossing-Fan Audrey New Horizons aus.

Vermutlich habt ihr schon mal von Audrey gehört. Audrey ist 88 Jahre alt und zockt für ihr Leben gern Animal Crossing. Sie hat auf ihrem Nintendo DS unfassbare 3500 Stunden in Animal Crossing: New Leaf verbracht.

In einem neuen Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, beantwortet sie nun einige Fragen zu ihrem Hobby und packt dann eine Nintendo Switch mit Animal Crossing: New Horizons aus. Abgesehen davon bekommen wir zu sehen, wie die 88-jährige Audrey die ersten Schritte im Spiel macht.

Ungefähr bei 21 Minuten sehen wir, wie sie das Spiel zum ersten Mal spielt und die Einführungsphase durchläuft, um dann ihren Charakter zu erstellen. Paul Hubans, der Macher des Videos, hilft seiner Großmutter dabei und das ist sehr süß, aber seht am besten selbst.

Übrigens: In New Horizons gibt es einen NPC, der nach Audrey benannt wurde.

Ach ja, Audrey plant angesichts der Zeit, die sie in New Leaf verbracht hat, nicht, das 3DS-Spiel aufzugeben. Sie sagte, sie könne ihre Dorfbewohner weder dort lassen noch ihre Blumen aufgeben, also müsse sie ihre Zeit zwischen New Leaf und New Horizons aufteilen.

Das denken wir:

Es ist schön zu sehen, das Videospiele wirklich alle Altersgruppen ansprechen und vielen Menschen unterhaltsame Stunden bescheren. Games sind einfach großartig.

Quelle: comicbook.com