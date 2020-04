Alien: Isolation gibt es jetzt fast geschenkt

in

Sega bietet das Survival-Spiel Alien: Isolation gerade zum Schleuderpreis auf Steam an.

Mal wieder Lust auf ein gutes Survival-Spiel? Dann solltet ihr euch Alien: Isolation holen. Diesen Titel gibt es aktuell mit 95% Rabatt für nur 1,85 Euro. Normal kostet das Spiel 36,99 Euro.

Das Angebot endet jedoch in wenigen Stunden. Am besten beeilt ihr euch also, bevor das Spiel wieder teurer angeboten wird.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Amanda, Ellen Ripleys Tochter. In ihrer virtuellen Haut müsst ihr euch einen gnadenlosen Überlebenskampf mit einem richtig fiesen Alien liefern.

Offiziell heißt es dazu: “Entdecken Sie die wahre Bedeutung von Furcht mit Alien: Isolation, einem Survival Horror mit einer Atmosphäre aus ständigem Grauen und allgegenwärtiger Lebensgefahr. Fünfzehn Jahre nach den Ereignissen in Alien™ begibt sich Ellen Ripleys Tochter Amanda in einen verzweifelten Kampf ums Überleben in einer Mission, auf der sie die Wahrheit um das Verschwinden ihrer Mutter zu enthüllen versucht.

Sie eifern als Amanda durch eine zusehends explosivere Welt und werden von allen Seiten mit einer panisch verzweifelten Bevölkerung und einem unberechenbaren, skrupellosen Alien konfrontiert.

Unterbesetzt und unvorbereitet müssen Sie Ressourcen zusammenkratzen, Lösungsansätze improvisieren und Ihren Verstand nutzen, nicht nur um Ihre Mission auszuführen, sondern auch um einfach nur zu überleben.”

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel holen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Alien: Isolation haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer sich das Spiel bisher noch nicht geholt hat, sollte spätestens jetzt zuschlagen.