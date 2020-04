Amazon hat das MMORPG New World wegen des Coronavirus verschoben

in

Amazon hat kürzlich verkündet, dass das kommende MMORPG New World wegen des Coronavirus verschoben wurde.

Falls ihr auf den Release des MMORPGs New World wartet, habe ich leider eine schlechte Nachricht für euch: Der Release wurde nach hinten verschoben. Der Grund: das Coronavirus.

Auf der offiziellen Seite von New World wurde ein Update zum Release des Spiels veröffentlicht. Darin verrät Game Director Scot Lane, dass der neue Veröffentlichungstermin 25. August 2020 lautet.

Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen sorgen dafür, dass die Arbeit am Titel etwas langsamer voranschreitet, als geplant.

Dazu heißt es weiter: “Wir wissen, dass Sie den Start von New World mit Spannung erwarten, und wir freuen uns, ihn mit Ihnen zu teilen. Die Gesundheit und Sicherheit unseres Teams hat jedoch oberste Priorität. Wir hoffen, dass Sie unsere Entscheidung verstehen, unser Team in diesen unsicheren Zeiten zu schützen, während wir uns erneut auf einen Zeitplan konzentrieren, der sicherstellt, dass New World das bestmögliche Spiel ist.”

Offiziell heißt es zum Spiel: “Das Schicksal hat dich auf die Ewige Insel Aeternum geführt. Bekämpfe die brutalen Legionen der Verderbten und setze dich gegen andere Spieler in diesem Land voller Gefahren und Gelegenheiten durch. Das Land ist fest entschlossen, dich zu vernichten. Was wirst du tun, um zu überleben? Gehe allein auf deine Heldenreise oder schließe dich mit anderen zusammen, baue Festungen und kämpfe um dein Leben.”

New World soll im Mai 2020 erscheinen. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Schade, dass wir noch länger auf den Titel warten müssen, aber die Umstände lassen eben keinen früheren Release zu. Hoffen wir, dass diese Pandemie bald vorbei ist.