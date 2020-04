Assassin’s Creed 2 gibt es jetzt dann anscheinend kostenlos

Es scheint, als würde Ubisoft demnächst den Klassiker Assassin’s Creed 2 via Uplay verschenken.

Falls ihr mal wieder ein kostenloses Spiel abstauben wollt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Laut Mydealz und Branchenkenner “ZhugeEX” wird Ubisoft am 14. April Assassins Creed 2 auf Uplay verschenken.

Anscheinend handelt es sich um ein dauerhaft kostenloses Angebot, was bedeutet, dass ihr das Spiel für immer in eurer Bibliothek behalten könnt.

Assassin’s Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc