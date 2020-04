Assassin’s Creed: Valhalla – Seht euch hier um 17:00 Uhr die Weltpremiere an

Ubisoft hat Assassin’s Creed: Valhalla mit einem ersten Bild vorgestellt. Heute folgt die Trailer-Premiere.

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Im nächsten Assassin’s Creed – mit dem Untertitel Valhalla – erwartet uns ein Wikingerszenario. Gestern gab es einen Livestream, in dem der australische Künstler Kode “Bosslogic” Abdo auf den offiziellen Kanälen von Ubisoft ein Bild zum Spiel erstellte.

Es zeigt die Silhouette des Protagonisten, Wikingerschiffe und eine Hügellandschaft mit Burgruinen und Kriegern. Das Bild findet ihr über diesen Zeilen. Abgesehen davon änderte Ubisoft das Logo der offiziellen Facebook-Seite zum Spiel. Es zeigt nun Wikingeräxte, die das Assassinen-Logo formen.

Wenn man den bisherigen Leaks glaubt, wird Valhalla unter anderem in York in Großbritannien und in Kiew spielen. Die Spielwelt soll angeblich in mehrere Königreiche unterteilt sein. Starten soll Valhalla mit der Belagerung von Paris durch die Wikinger.

Heute Abend werden wir etwas mehr wissen, denn ab 17:00 Uhr könnt ihr euch hier den ersten Trailer zum Spiel ansehen:

Freut ihr euch schon auf das nächste Assassin’s Creed? Wie findet ihr das Wikingerszenario? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns in Valhalla erwartet.