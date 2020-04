Assassin’s Creed: Valhalla – Ubisoft veröffentlicht epischen Trailer und erste Screenshots

in

Ubisoft hat den ersten Trailer zum kommenden Actionspiel Assassin’s Creed: Valhalla veröffentlicht.

Wie versprochen hat Ubisoft den ersten Cinematic-Trailer zu Assassin’s Creed: Valhalla veröffentlicht. Dieser zeigt zwar noch keine Spielszenen, vermittelt aber bereits sehr gut, die düstere Stimmung, die uns im neuesten Assassinen-Abenteuer erwartet.

Wie der Name bereits vermuten lässt, erwartet uns in Valhalla ein Wikingerszenario, dass uns im 9. Jahrhundert in den kalten Norden und nach England schickt. Wir übernehmen die Rolle des Wikingers Eivor, der für die Assassinen kämpft.

Schlachten wie in Odyssey

Ansonsten gibt es leider kaum Infos zum Spiel. Wir bekommen jedoch zu sehen, dass die versteckte Klinge wieder verfügbar ist und dass es wie in Odyssey wieder große Schlachten geben wird.

Abgesehen davon wurde verkündet, dass das Spiel Ende 2020 erscheint. Und wer jetzt vorbestellt, der darf sich auf auf eine Bonus-Mission mit dem Titel “Der Weg des Berserkers” freuen.

Hier der Trailer:

Neben dem Trailer wurden auch erste Screenshots veröffentlicht, die ihr euch hier ansehen könnt:

Und wie gefällt euch der erste Trailer? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der erste Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wir freuen uns schon auf die ersten Spielszenen.