Bald könnt ihr euch Sherlock Holmes: Crimes and Punishments kostenlos holen

in

In wenigen Tagen bietet Epic Games das Adventure Sherlock Holmes: Crimes and Punishments kostenlos an.

Heute habe ich mal wieder eine gute Nachricht für alle Adventure-Fans: Und zwar bietet Epic Games Sherlock Holmes: Crimes and Punishments bald kostenlos im Epic Games Store an.

Das Angebot gilt ab dem 9. April und läuft dann bist zum 16. April. Also solltet ihr nicht zu lange zögern. Hier erwartet euch ein spannendes Detektiv-Abenteuer mit dem berühmtesten Detektiv aller Zeiten: Sherlock Holmes!

Hier die Beschreibung des Titels:

“Verwende dein beeindruckendes Talent als Detektiv, um sechs aufregende und abwechslungsreiche Fälle zu lösen: Morde, vermisste Personen, spektakuläre Diebstähle und zahlreiche Ermittlungen, die dich manchmal in das Reich des Fantastischen führen.

Lässt du dich von deinem Gewissen leiten oder wirst du strikt die Gesetze befolgen?

Du hast in Crimes and Punishments viel Handlungsspielraum und kannst deine Ermittlungen so durchführen, wie du es für angemessen hältst.”

Herunterladen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Weitere News und Infos zum Thema “Epic Games” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Freut euch auf ein unterhaltsames Adventure mit einer spannenden Geschichte.