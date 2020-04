Beyond Blue: Das Unterwasser-Adventure erscheint im Juni (Trailer)

in

E-Line Media hat den Release-Termin des Unterwasser-Adventures Beyond Blue verkündet und gleichzeitig einen Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Heute habe ich ein interessantes Adventure für euch: Das Unterwasser-Abenteuer Beyond Blue, in dem ihr die Geheimnisse unseres Ozeans entdecken müsst.

Ihr übernehmt die Rolle von Mirai, einer Forscherin und Wissenschaftlerin. Sie und ihr neu gebildetes Forschungsteam setzen neue Technologien ein, um den Ozean besser als je zuvor erkunden zu können.

Die Entwickler arbeitete mit BBC Studios (“Unser Blauer Planet IIII”), OceanX Media, und führenden Ozeanexperten zusammen, um eine Erfahrung zu schaffen, die das “unglaubliche Wunder und das unbegrenzte Geheimnis widerspiegelt, das das schlagende blaue Herz unseres Planeten erfüllt”.

Hier der Trailer zum Spiel:

Beyond Blue erscheint am 8. Juni für PC, PS4 und Xbox One.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein vielversprechendes Adventure mit einem tollen Setting. Wir freuen uns schon auf den Release.