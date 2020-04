Blaston: Hier ist der erste Teaser-Trailer zum PVP-VR-Shooter

Das Studio Resolution Games hat mit Blaston kürzlich einen interessanten PVP-VR-Shooter vorgestellt.

Falls ihr gerne mal Lust hättet, in der virtuellen Realität gegen euren Freunde anzutreten, dann solltet ihr euch das Spiel Blaston vormerken. Das Spiel schickt euch in intensive VR-Spieler-gegen-Spieler-Duelle.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Blaston lässt Spieler in intensiven PvP-Duellen (Player vs. Player) gegeneinander antreten, die sie herausfordern, in ständiger Bewegung zu bleiben und ihre Gegner mit unglaublicher Präzision mit einer Auswahl an futuristischen High-Tech-Waffen zu sprengen.”

Hier der erste Teaser-Trailer:

Einen genauen Release-Termin gibt es leider noch nicht. Bisher ist nur bekannt, dass Blaston Ende dieses Jahres veröffentlicht werden soll.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr auf die ersten Spielszenen gespannt. Hier könnte uns ein spannendes PVP-Erlebnis erwarten.