Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered offiziell für PS4 veröffentlicht

Die Katze ist aus dem Sack: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered wurde offiziell vorgestellt – erst mal nur für die PS4.

In den letzten Tagen gab es immer wieder Gerüchte rund um Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Jetzt wurde das Spiel offiziell für die PS4 veröffentlicht – und zwar nur für die PS4. Das Spiel soll erst einige Tage später für PC und Xbox erscheinen.

Die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 wurde vollständig neu gemastert mit verbesserten Texturen, Animationen, physikalischem Rendering, HDR-Beleuchtung und vielem mehr.

Dazu gibt es das klassische Ghost-Bundle vom Unterwasser-Sprengteam für die Verwendung in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone. Dazu gehören folgende Inhalte:

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels im PlayStation Store.

Übrigens: Für PC und Xbox One erscheint das Spiel am 30. April. Das geht aus diesem offiziellen Ttweet hervor:

Play alongside Soap, Shepherd, Ghost and other familiar faces as you fight back against Vladimir Makarov, the Inner Circle, and other unforeseen foes.



Download Modern Warfare 2 Campaign Remastered and play now on PS4. Pre-purchase for other platforms today to play on April 30. pic.twitter.com/i4GAKjmJgp