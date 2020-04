Ein neues Video zeigt das Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster im direkten Grafikvergleich mit dem Original.

Mit Sicherheit habt ihr bereits mitbekommen, dass kürzlich eine Remaster–Version von Call of Duty: Modern Warfare 2 für die PS4 veröffentlicht wurde (PC- und Xbox-Spieler müssen noch ein paar Tage warten). In einem neuen Video bekommt ihr nun zu sehen, was sich in Sachen Grafik verbessert hat.

Das Video von “ElAnalistaDeBits”, das ihr unter diesen Zeilen findet, zeigt verschiedene Szenen aus dem Original und die selben Szenen aus dem Remaster. Und wenn ihr mich fragt, sieht das Remaster wirklich verdammt gut aus.

Die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 wurde vollständig neu gemastert mit verbesserten Texturen, Animationen, physikalischem Rendering, HDR-Beleuchtung und vielem mehr.

Dazu gibt es das klassische Ghost-Bundle vom Unterwasser-Sprengteam für die Verwendung in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone. Dazu gehören folgende Inhalte:

UDT-Ghost-Skin

Waffenbaupläne

Waffentalisman

Vollstrecker

Stichelei

Animierte Visitenkarte

Emblem

2 Battle Pass-Stufensprünge

Das denken wir:

Da hat sich grafisch einiges getan. Wer das Spiel bisher noch nicht gespielt hat, der hat nun die beste Gelegenheit, um es nachzuholen.