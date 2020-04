Call of Duty: Warzone – Cheater müssen als Strafe gegeneinander spielen

in

Infinity Ward hhat angekündigt, dass Cheater in Call of Duty: Warzone in Zukunft gegeneinander antreten müssen.

Wie geht man am besten mit Cheatern um? Na man schlägt sie mit ihren eigenen Waffen. Das Studio Infinity Ward hat angekündigt, dass Spieler, die unfair spielen, ab dieser Woche gegeneinander Spielen müssen.

Die Entwickler haben via Twitter verkündet, wie sie gegen die steigende Zahl an Cheatern vorgehen. So bekommen Spieler, die Cheater gemeldet haben, eine Ingame-Bestätigung, wenn der verdächtige Spieler gebannt wurde.

Abgesehen davon wurde das Matchmaking angepasst. Und zwar so, dass mutmaßliche Cheater gegeneinander antreten müssen. Ziemlich cool, oder? Hier der entsprechende Tweet:

Das Unternehmen hat außerdem verraten, die Ressourcen für Backend-Tech-, Studio- und Enforcement-Teams zu erhöhen, um das Cheater-Problem besser eindämmen zu können.

Infinity Ward sah sich anscheinend dazu gezwungen, schnell eine Lösung zu finden, da in der letzte Woche darüber berichtet wurde, dass viele Spieler Crossplay deaktivieren, um Cheatern zu entgehen.

Was haltet ihr von dieser Lösung? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Sobald es weitere Infos zu Warzone gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Days ist eine tolle Idee, um mit Cheatern umzugehen. Mal sehen, wie sich diese Methode bewährt.