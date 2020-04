Call of Duty: Warzone – So deaktiviert ihr Crossplay

Immer mehr Konsolenspieler deaktivieren die Crossplay-Funktion im Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone. Wir erklären euch kurz, wie das funktioniert.

Crossplay ist in vielen Spielen ein gern gesehens Feature, aber viele Spieler, die Call of Duty: Warzone auf der Konsole zocken, sind gerade dabei, die Funktion zu deaktivieren. Der Grund: PC-Spieler, die cheaten.

Leider haben PC-Spieler bereits mehrere Möglichkeiten gefunden, im Spiel zu betrügen. Insofern kann es durchaus Sinn machen, Crossplay zu deaktivieren. Zum Glück ist das ziemlich einfach.

Um Crossplay in Call of Duty: Warzone zu deaktivieren, müsst ihr in das Optionsmenü gehen. Dort findet ihr den Reiter “Account”. Und hier findet ihr die Option, um Crossplay im Spiel zu deaktivieren.

Call of Duty: Warzone ist erst seit wenigen Wochen verfügbar und schon jetzt ein großer Erfolg für Activision und Infinity Ward. Und wie ihr wisst, steigt mit der Gesamtzahl der Spieler in der Regel auch die Zahl der Cheater.

Erst letzte Woche verkündeten die Entwickler, dass sie mittlerweile mehr als 70.000 Cheater im Spiel gebannt haben.

We’ve now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We’re continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We’ll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters.