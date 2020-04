Call of Duty: Warzone – Über 50 Millionen Spieler innerhalb eines Monats

Infinity Ward hat verkündet, dass Call of Duty: Warzone weltweit mittlerweile über 50 Millionen Spieler hat.

Na, zockt ihr noch fleißig den Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone? Wenn ja, dann seid ihr einer der 50 Millionen Spieler, die das Spiel innerhalb eines Monats erreicht hat.

Das Spiel kam vor einem Monat heraus und erreichte bereits in den ersten 10 Tagen 30 Millionen Spieler. 20 Tage später sind es nun 50 Millionen Spieler. Hier der Tweet dazu:

Over 50 million players.



Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U