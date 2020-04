Coronavirus: Bandai verschenkt Pac-Man Championship Edition gegen die Langeweile

Wegen des Coronavirus müssen viele von uns aktuell viel Zeit daheim verbringen und damit uns nicht langweilig wird, verschenkt Bandai Namco aktuell das Spiel Pac-Man Championship Edition.

Kürzlich hat Bandai die “More Fun For Everyone – At Home Campaign” vorgestellt, die uns die Zeit in der Corona-Quarantäne daheim etwas erleichtern soll. Das Unternehmen verschenkt nämlich das Spiel Pac-Man Championship Edition für PC, PS4 und Xbox One.

Zum Spiel heißt es: “Mit atemberaubender 3D-Grafik und abgefahrener Optik führt die neueste Version des Spieleklassikers das Mampfen und die Verfolgungsjagden durch Labyrinthe auf eine komplett neue Ebene!

Nimm es mit bis zu vier Geisterzügen auf, um eine wahre Fressorgie zu starten!

In den neuen Modi Punkteangriff und Abenteuer nimmst du es mit flinken Früchten, großen bösen Bossen, irren neuen Regeln und noch vielem mehr auf!”

Das Angebot endet am 10. Mai 2020.

Abgesehen davon veröffentlichte Bandai Namco folgendes Statement zur aktuellen Situation: “Menschen auf der ganzen Welt tragen ihren Teil dazu bei, ihr Leben und ihren Arbeitsstil zu ändern, um die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen. Hier bei Bandai Namco Entertainment haben wir Initiativen ergriffen, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter, ihrer Familien und Freunde sowie unserer Kunden, Lieferanten und unserer Gemeinden zu unterstützen und zu schützen. Mit der Hilfe und Zusammenarbeit von Mitarbeitern in unserer gesamten globalen Organisation haben wir Remote-Arbeitsbedingungen in unseren Niederlassungen auf der ganzen Welt vorbereitet und umgesetzt. Wir möchten uns bei allen für ihre individuellen Beiträge bedanken, indem wir zu Hause bleiben, um die Kurve zu glätten und den Lebensunterhalt aller zu sichern. Wir möchten uns auch ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die im medizinischen Bereich an vorderster Front stehen und vor der entmutigenden Aufgabe stehen, die Pandemie unter Kontrolle zu halten. Während verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen im Gange sind, plant Bandai Namco Entertainment als Unterhaltungsanbieter auch Maßnahmen, um unsere Fans zu unterstützen.

Unsere Vision ist es, unserem Slogan Wort für Wort zu folgen und ‘mehr Spaß für alle’ zu bieten. Wir bemühen uns um Unterhaltung, die jeder genießen kann, in der Hoffnung, dass wir Videospielspielern auf der ganzen Welt in dieser schwierigen Zeit ein Lächeln und Lachen bringen können.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Cool, dass es mittlerweile wirklich viele kostenlose Spiele gibt, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.