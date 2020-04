Coronavirus: Neue Rerlease-Termine für The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima

Sony hat verkündet, dass The Last of Us 2 einen neuen Release-Termin spendiert bekommt und Ghost of Tsushima verschoben wurde. Der Grund dafür: das Coronavirus.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass auf der Amazon-Produktseite von The Last of Us Part 2 kurz der Release-Termin 26. Juni zu sehen war. Danach wurde er gelöscht. Interessant war, dass an diesem Tag auch der PS4-Exklusivtitel Ghost of Tsushima erscheinen sollte.

Jetzt wissen wir, was es damit auf sich hatte: Sonny hat den Release-Termin beider Spiele geändert. Dazu heißt es seitens Sony: “Unsere Teams bei Sony Interactive Entertainment und Worldwide Studios nähern sich Entwicklungsmeilensteinen und sehen sich mit einer von COVID-19 veränderten Welt konfrontiert. Gleichzeitig müssen wir uns immer wieder an die sich ständig verändernde Situation anpassen.

Angesichts einiger Beeinträchtigungen unserer normalen Arbeitsweise wollten wir PlayStation-Spieler bezüglich der Veröffentlichungsdaten der sehnsüchtig erwarteten exklusiven PlayStation 4-Titel auf den neuesten Stand bringen.”

Es wurde verraten, dass The Last of Us 2 nun am 19. Juni erscheint. Im selben Zug wurde Ghost of Tsushima auf den 17. Juli verschoben.

Sony weiter: “Ich möchte den beiden Teams bei Naughty Dog und Sucker Punch Productions persönlich zu ihren Erfolgen gratulieren und mich bei ihnen bedanken. Wir wissen, dass es unter diesen Umständen nicht einfach ist, die Ziellinie zu erreichen.

Beide Teams haben hart daran gearbeitet, erstklassige Erfahrungen zu entwickeln und wir können kaum eure Eindrücke abwarten, wenn die beiden Spiele in nur wenigen Monaten erscheinen. Abschließend möchte ich mich bei der PlayStation-Community für ihre kontinuierliche Unterstützung und Geduld bedanken.”

Das denken wir:

Jetzt herrscht endlich Klarheit darüber, wann die Spiele erscheinen. Zum Glück müssen wir nicht mehr so lange darauf warten.