Crytek arbeitet an einem unangekündigten AAA-Spiel

Kürzlich wurde bekannt, dass das Studio Crytek an einem bisher unangekündigten AAA-Spiel arbeitet.

Bereits seit Tagen machen Gerüchte die Runde, dass Crytek an einem neuen Spiel arbeitet und jetzt haben wir die Gewissheit. Kürzlich ist nämlich ein Stellenangebot des Studios aufgetaucht, in dem von einem “unangekündigten AAA-Titel” die Rede ist.

Gesucht wird ein Technical Director mit über 10 Jahre Berufserfahrung im Bereich Software- oder Spieleentwicklung, davon mindestens 3 Jahre als Lead Engineer. Die Stellenausschreibung findet ihr über diesen Link.

Abgesehen davon hat Crytek kürzlich einen Tweet mit dem Text “Hey Nomad, you’re still with us?” gepostet. Das sind die erste Zeile, die Spieler in Crysis hören. Vielleicht dürfen wir uns ja auf ein Crysis Remake oder Remaster freuen.

Hier der Tweet:

Hey Nomad, you’re still with us? — Crysis (@Crysis) April 14, 2020

Sollte es weitere Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Was würdet ihr euch wünschen? Ein Remaster oder einen neuen Teil? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

