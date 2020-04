Das Humble Conquer Covid-19 Bundle ist ziemlich großartig

Humble Bundle kündigte kürzlich das Conquer Covid-19 Bundle an, das viele coole Spiele beinhaltet.

Während die Ausbreitung des Virus Covid-19 die Welt noch immer in Schach hält, lassen sich immer mehr Unternehmen Aktionen einfallen, um Einrichtungen zu Unterstützen, die dafür kämpfen, dass sich Corona nicht noch mehr ausbreitet.

So kündigte Humble Bundle das Conquer Covid-19 Bundle an. Dieses einwöchige Paket bietet 1.071 Dollar an Spielen und E-Books für nur 28 Euro. 100% des Erlöses aus diesem Bundle-Kauf gehen an die Unterstützung von Organisationen, die auf COVID-19 reagieren.

“Zum Beispiel die Bereitstellung von Schutzausrüstung zum Schutz von Gesundheitspersonal und die medizinische Versorgung infizierter Patienten”, heißt es in der offizilellen Beschreibung.

Unter anderem beinhaltet das Bundle Spiele wie Fahrenheit, Darksiders 2, Superhot, Worms Revolution, Broken Age, Psychonauts, Brütal Legend und Co. Über diesen Link könnt ihr euch das Bundle holen.

Das denken wir:

Dieses Bundle ist wirklich toll. Hier kann man bedenkenlos zuschlagen.