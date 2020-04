Das MMORPG Ascent: Infinite Realm wurde in Elyon umbenannt

in

Kürzlich wurde verkündet, dass das MMORPG Ascent: Infinite Realm in Elyon umbenannt wurde.

Falls ihr euch für das MMORPG Ascent: Infinite Realm interessiert, dann interessiert es euch mit Sicherheit auch, dass der Titel umbenannt wurde – und zwar in Elyon.

Offiziell heißt es dazu: “Das aktuell in der Entwicklung befindliche MMORPG Ascent: Infinite Realm von Kakao Games und Krafton wurde nun offiziell in Elyon umbenannt. Der neue Titel soll den Fokus und das Kerndesign des Spiels besser widerspiegeln.

Der Name Elyon spielt auf die Entdeckung einer neuen Welt an. Gleichzeitig ist es die Bezeichnung der Portale, um welche die Spieler gemeinsam mit ihrer Fraktion kämpfen, um die Macht über die Welt an sich zu reißen.

Auch ein großer Teil der Spielinhalte wurde basierend auf dem Beta-Test-Feedback aus Asien überarbeitet. Die Entwickler haben entschieden, ihren Fokus auf Kämpfe, Abenteuer, die beiden Fraktionen und individuelle Schlachten zu setzen. Das Kampfsystem wurde vom Tab-Targeting wegentwickelt und bietet nun skillbasierte, actionorientierte Kämpfe inklusive zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten.

Dieses Video zeigt einige Szenen aus der Beta:

Elyon ist übrigens ein Spiel von den Machern von Tera. Es schickt euch in eine Welt voller magischer Technologie, wo ihr in wilden Fraktionskriegen gegeneinander antreten müsst. Euch erwarten herausfordernde Gruppenkämpfe und zahlreiche Möglichkeiten, den eigenen Charakter zu individualisieren.

Ob das Ganze aber auch wirklich Spaß macht, können wir erst sagen, wenn wir die finale Version spielen können.

Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus der beta sehen ziemlich cool aus. Hier erwartet uns ein sehr interessantes MMORPG, das man im Auge behalten sollte.