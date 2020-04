Das sind die nächsten Gratis-Spiele im Epic Games Store

Epic hat kürzlich die nächsten kostenlosen Spiele im Epic Games Store vorgestellt.

Erst kürzlich wurde das Strategiespiel For The King kostenlos im Epic Games Store veröffentlicht und mittlerweile ist bekannt, welche Spiele wir als nächstes abstauben dürfen.

Ab dem 30. April werden die Spiele Amnesia: The Dark Descent und Crashlands kostenlos angeboten. Hier die Beschreibung der Spiele:

Amnesia: The Dark Descent

“Amnesia: The Dark Descent versetzt dich in die Rolle Daniels, der in einem verfallenen Schloss erwacht und sich kaum an etwas aus seiner Vergangenheit erinnert. Während du die schaurigen Flure erkundest, musst du außerdem mit Daniels gestörtem Gedächtnis kämpfen. Der Horror lauert nicht nur außerhalb, sondern auch tief innen. Dich erwartet eine verstörende Odyssee in die finstersten Winkel des menschlichen Geistes.

Ist das der Klang von schleppenden Schritten? Oder spielt dir dein Geist einen Streich?”

Crashlands

“Schlüpfe in die Rolle von Flux Dabes, einem Weltraumtrucker, dessen letzte Lieferung von einer völlig beknackten, außerirdischen Bedrohung namens Hewgodooko aus der Bahn geworfen wird, und der auf einem fremden Planeten gestrandet ist.

Während du dir einen abbrichst, um die Pakete wiederzubekommen, gerätst du in das Netz eines ruchlosen Komplotts, das die Weltherrschaft zum Ziel hat. Um das alles zu überstehen, brauchst du beide Hirn- und Gesäßhälften.

Erlerne Rezepte von den Einheimischen, finde neue Freunde, entdecke uralte Geheimnisse und tödliche Bosse, zähme alles und baue dir ein zweites Zuhause, während du lernst, wie man auf Woanope Erfolg hat.”

