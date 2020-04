Das sind die nächsten kostenlosen Spiele im Epic Games Store

Epic hat kürzlich die nächsten kostenlosen Spiele im Epic Games Store vorgestellt.

Es gibt bald neue kostenlose Spiele im Epic Games Store. Diese hat Epic nun vorgestellt. Ihr dürft euch auf den Actiontitel Just Cause 4 und auf den visuellen Roman Wheels of Aurelia freuen.

Zu Just Cause 4 heißt es: “Tauche in eine actionreiche Open-World-Sandbox-Erfahrung ein, in der du mit einer reichhaltigen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstung Chaos verursachen kannst! Zieh deinen Wingsuit an, schnall deinen voll anpassbaren Greifhaken um, und bring den Donner!”

Zur Produktseite des Spiels gelangt ihr über diesen Link.

Hier die Beschreibung zu Wheels of Aurelia: “Mache dich auf einen immersiven Road Trip entlang der düsteren Westküste Italiens in den wilden 1970ern auf. Als Lella, eine kühne und wagemutige Frau, durchlebst du eine turbulente Zeit der italienischen Geschichte, während du Ereignisse aus Lellas Vergangenheit aufdeckst.”

Hier der Link zum Spiel im Store.

Etwas müsst ihr euch aber noch gedulden. Das Angebot gilt ab dem 16. April und endet am 23. Aktuell könnt ihr euch übrigens die Spiel Close to the Sun und Sherlock Holmes Crimes and Punishments kostenlos holen.

Das denken wir:

Hier erwarten uns zwei ziemlich coole Spiele, die man sich kostenlos nicht entgehen lassen sollte.