Das Survival-Abenteuer Windbound erscheint im August

Deep Silver hat kürzlich verkündet, dass das Survival-Abenteuer Windbound im August veröffentlicht wird.

Der Release des Indie-Adventures Windbound wurde offiziell angekündigt. Demnach soll das Spiel am 28. August für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch an den Start gehen.

Um diese Ankündigung zu feiern, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch im Spiel erwartet. Unter anderem dürft ihr euch auf eine tolle Grafik, eine abwechslungsreiche Spielwelt und interessante Gameplay-Elemente freuen.

Hier der Trailer:

Sieht ziemlich cool aus, oder?

Offiziell heißt es zu WIndbound: “Erkunde nach einem Schiffbruch eine unbekannte Insel. Passe dich an und bezwinge Land und gefährliche Meere, um zu überleben.

Als Kara bist du eine Kriegerin, die auf hoher See von einem schweren Sturm erfasst und von ihrem Stamm getrennt wurde. Der wilden See hilflos ausgeliefert, wirst du an die Küste der Verbotenen Inseln, einem geheimnisvollen Paradies, gespült.

Entdecke ohne Boot, Nahrung oder Werkzeuge die vielfältigen Ressourcen der Insel. Stelle mit deinem Überlebenswillen Werkzeuge und Waffen her. Jage und verteidige dich gegen die wilden und fantastischen Wesen der Natur.

Enthülle beim Erkunden weiterer Inseln und vereinzelter Ruinen Geheimnisse der Vergangenheit und erhalte Einblicke in die Zukunft. Löse das Geheimnis hinter all dem und vielleicht findest du mehr, als nur deinen Weg nach Hause.“

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen bereits ziemlich cool aus. Leider müssen wir noch ziemlich lange auf den Release warten.