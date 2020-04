Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise erscheint im Sommer für Nintendo Switch

Kürzlich wurde angekündigt, dass Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise im Sommer für Nintendo Switch erscheint.

Besitzer der Switch, die gerne Deadly Premonition 2 zocken würden, düfen sich freuen: Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise erscheint im Sommer für die Nintendo-Konsole. Das wurde kürzlich in einer offiziellen Pressemitteilung angekündigt.

Offiziell heißt es dazu: “Gute Nachrichten für alle Mystery-Fans: Am 10. Juli erscheint Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise exklusiv für Nintendo Switch. Das gaben Rising Star Games und TOYBOX Inc. heute bekannt. Das Open-World-Mystery-Abenteuer lässt sich ab sofort als Pre-Load aus dem Nintendo eShop herunterladen.”

Bei Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise handelt es sich um die Fortsetzung von Deadly Premonition Origins. Die Handlung spielt im Boston der Gegenwart. Dort folgt ihr den Ermittlern Davis und Jones.

Sie leiten eine erneute Untersuchung der Serienmorde ein, die sich einst in Le Carré ereignet haben. Dank der Erinnerungen eines ehemaligen FBI-Agenten reist ihr in der Zeit zurück. Dort schlüpfen ihr in die Rolle von Special Agent York, um die Geheimnisse aufzudecken, die sich unter der Oberfläche des einst so friedlichen Örtchens Le Carré verbergen.

Hier einigeFakten zum Spiel:

York ist zurück : In der Rolle des eigenwilligen FBI-Agenten ermitteln die SpielerInnen in einem neuen Kriminalfall

: In der Rolle des eigenwilligen FBI-Agenten ermitteln die SpielerInnen in einem neuen Kriminalfall Prequel und Sequel zugleich : Um den Fall zu knacken, müssen Ermittlungen auf zwei Zeitebenen durchgeführt werden

: Um den Fall zu knacken, müssen Ermittlungen auf zwei Zeitebenen durchgeführt werden Open-World-Abenteuer : Die AgentInnen erkunden Le Carré zu Fuß oder mit dem Skateboard

: Die AgentInnen erkunden Le Carré zu Fuß oder mit dem Skateboard Minispiele : Neben den spannenden Ermittlungen sorgen Minispiele wie Bowling, Bayou-Ride oder die Skateboard Challenge für Abwechslung

: Neben den spannenden Ermittlungen sorgen Minispiele wie Bowling, Bayou-Ride oder die Skateboard Challenge für Abwechslung Personalisierung: ErmittlerInnen können ihren Spielcharakter individualisieren und ihr Skateboard aufrüsten, um schneller zu fahren und schwierigere Tricks auszuführen

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Switch-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zur Nintendo Switch findet ihr hier.

Das denken wir:

Cool, dass sich bald auch Switch-Besitzer über diesen abgefahrenen Titel freuen dürfen.