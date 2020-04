Death Stranding: Die PC-Version wurde wegen des Coronavirus verschoben

Kojima Productions hat kürzlich verkündet, dass die PC-Version des Spiels Death Stranding verschoben wurde. Schuld daran ist das Coronavirus.

Falls ihr auf die PC-Version von Death Stranding wartet, habe ich heute leider eine schlechte Nachricht für euch: Kojima Productions hat das Spiel verschoben. Eigentlich sollte das Spiel am 2. Juni erscheinen.

Aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs wird das Spiel verschoben. Laut Kojima Productions wird diese Verzögerung dem Team zusätzliche Zeit geben, um das Spiel weiter zu verbessern. Der neue Release-Termin lautet 14. Juli.

Hier der offizielle Tweet dazu:

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj