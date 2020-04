EA verschenkt das Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order

Electronic Arts verschenkt gerade das Actionspiel Star Wars Jedi: Fallen Order.

Wenn ihr auf Star Wars steht, dann interessiert es euch mit Sicherheit, dass Electronic Arts das Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order gerade auf Twitter verschenkt. Dazu veröffentlichte EA kürzlich einen Tweet.

Um eine Chance auf das Spiel zu haben, müsst ihr lediglich einen Freund markieren, von dem ihr glaubt, dass er das Spiel haben möchte. Habt ihr das gemacht, dann habt ihr eine Chance, das Spiel abzustauben.

Wichtig: Gebt euer System und eure Region an. Wenn ihr das Spiel beispielsweise für die PS4 haben möchtet, dann fügt eurem Kommentar “PS4 / Europe” hinzu. Hier der Tweet:

We’re still giving away codes for your friends! Tag someone that you think would like to play #JediFallenOrder for the chance to win a code. Be sure to include console and region. #stayandplay pic.twitter.com/aMZGrRyIiH