Eines der umstrittensten Spiele aller Zeiten erscheint für Switch

Kürzlich wurde bekannt, dass eines der umstrittensten Spiele aller Zeiten für die Nintendo Switch erscheint.

Ok, das kommt unerwartet. Das Studio Destructive Creations hat angekündigt, dass der kontroverse Iso-Shooter Hatred für die Nintendo Switch erscheinen wird. Ein genauer Release-Termin wurde aber noch nicht genannt.

Abgesehen davon ist akutell nicht bekannt, ob Änderungen am Spiel vorgenommen werden, damit es auf der Nintendo-Konsole veröffentlicht werden kann. Das Spiel ist nämlich äußerst umstritten.

Der Grund dafür: Man übernimmt die Rolle eines namenlosen Menschenhassers, dessen einziges Ziel der Mord an möglichst vielen unschuldigen Zivilisten ist. Diese nennt er “menschliche Schutzschilde” und “Abschaum”, von denen seine Nachbarschaft gerettet werden muss.

Laut Destructive Creations ist das Spiel, das 2015 auf den Markt kam, eine Reaktion auf gesellschaftliche und politische Trends wie politische Korrektheit.

Das Spiel wurde damals von Valve aufgrund der übertriebenen Gewaltdarstellung aus Steam (Steam Greenlight) verbannt. Es wurde dann jedoch wieder aufgenommen und Gabe Newell veröffentlichte eine persönliche Entschuldigung.

Hier ein Tweet, der zeigt, dass das Spiel bereits auf der Switch läuft. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass der Release wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Happy Easter our beloved fans 🖤



Recently we revealed something regarding Nintendo Switch. This picture may give you a better idea about what is going to happen.



Are you waiting? pic.twitter.com/a16anUq5St