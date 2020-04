Generation Zero ist in den nächsten Tagen Free to Play

in

Das Studio Systemic Reaction hat angekündigt, dass das Spiel Generation Zero in den nächsten Tagen Free to Play ist.

Wer den Titel Generation Zero schon immer mal ausprobieren wollte, der sollte in diesen Tagen mal auf Steam vorbeisurfen. Dort könnt ihr das Spiel herunterladen und kostenlos bis zum 4. Mai zocken.

In Generation Zero findet ihr euch zusammen mit Freunden auf einer Insel wieder, die man frei erkunden kann, um nach Ressourcen Ausschau zu halten, die einem dabei helfen, die Bedrohung durch tödliche Maschinen zu überleben, die das Eiland übernommen haben.

Hier handelt es sich um ein Online-Survival-Spiel aus der First-Person-Perspektive gespielt wird. Offiziell heißt es dazu: “Erleben Sie ein explosives Katz-und-Maus-Spiel in einer großen, offenen Welt. Tauchen Sie ein in das Schweden der 1980er, das von feindlichen Maschinen überrannt wurde. Gehen Sie es alleine an oder verbünden Sie sich im Koop mit Freunden. Setzen Sie Guerilla-Taktiken ein, um zurückzuschlagen!”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Setting ist ziemlich cool. Wer sich für Survival-Spiele interessiert, der sollte Generation Zero eine Chance geben.