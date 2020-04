Gerücht: Das nächste Assassin’s Creed wird in wenigen Tagen vorgestellt

in

Ein bekannter Leaker hat kürzlich verkündet, dass das nächste Assassin’s Creed anscheinend schon in wenigen Tagen vorgestellt wird.

Gerüchte zum nächsten Assassin’s Creed – das immer wieder als Assassin’s Creed Ragnarok bezeichnet wird und zur Zeit der Wikinger spielen soll –, gibt es schon seit Monaten, aber nun verdichten sich die Neuigkeiten dazu.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass der Insider “Shinobi602” verkündet hat, dass die Ankündigung des nächsten Teils der Assassin’s Creed-Reihe wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt. Nun hat er sich erneut auf Twitter zu Wort gemeldet.

Und zwar wurde er von einem anderen Twitter-Nutzer gefragt, ob er weiß, wann denn das nächste Assassin’s Creed vorgestellt wird. Darauf antwortete er mit einem einfachen “Ja”. Dann wurde er gefragt: “Und… ist es bald?” Diese Frage beantwortete er nur mit einem GIF – und zwar mit folgendem:

Mit anderen Worten: Die Ankünndigung lässt wohl bloß noch wenige Tage auf sich warten. offiziell ist das Ganze aber natürlich nicht. Wir rechnen aber schwer damit.

Neue Infos zum Spiel an sich gibt es leider nicht, aber es ist interessant, dass im Mai, also auch sehr bald, die PS5 vorgestellt werden soll. Abgesehen davon werden wohl auch einige Titel für die Xbox Series X vorgestellt. Der Mai wird also sehr spannend für Gamer.

Das denken wir:

Wir sind schon verdammt gespannnt, was uns im nächhsten Assassin’s Creed erwartet.